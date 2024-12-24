«Питтсбург» в результативном матче победил «Филадельфию», у Малкина две передачи

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.

В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, дубль оформил Майкл Бантинг, еще по голу забили Брайан Раст, Рикард Ракелль, Филипп Томазино и Блэйк Лизотт, Евгений Малкин сделал две результативные передачи. У «Флайерз» шайбы забросили Егор Замула, Ноа Кейтс и Шон Кутюрье.

После этого матча «Питтсбург» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)

Голы: Раст — 15 (Кросби, Ракелль), 1:29 — 1:0. Замула — 2 (Пелинг, Лотон), 6:12 — 1:1. Ракелль — 16 (Раст, Карлссон), 11:53 — 2:1. Бантинг — 8 (бол., Малкин, Кросби), 16:15 — 3:1. Томасино — 4 (бол., Кросби), 17:44 — 4:1. Кэйтс — 6 (Бринк, Йорк), 24:29 — 4:2. Кутюрье — 7 (Конекны, Лотон), 33:06 — 4:3. Бантинг — 9 (Малкин, Карлссон), 38:48 — 5:3. Кросби — 10 (п.в.), 57:30 — 6:3. Лизотт — 8 (бол., Ши, Нието), 59:48 — 7:3.

Вратари: Джерри — Эрссон (Колосов, 40:00).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 22 (9+5+8) — 27 (9+12+6).

Наши: Малкин (17.42/1/+1) — Замула (19.21/2/-1), Мичков (11.27/2/-3).

24 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18290 зрителей.