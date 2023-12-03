«Филадельфия» по буллитам обыграла «Питтсбург». Малкин набрал 1 очко

«Филадельфия» в серии буллитов выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей.

«Филадельфия» набрала 26 очков и идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 24 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Летанг — 2, 34:31 — 1:0. Типпетт — 8 (Форстер), 36:47 — 1:1. Гюнцель — 8 (Карлссон, Раст), 41:50 — 2:1. Лотон — 2 (мен., Силер), 47:01 — 2:2. Форстер — 3 (бол., Йорк, Кутюрье), 53:52 — 2:3. Гюнцель — 9 (Раст, Малкин), 59:39 — 3:3.

Победный буллит: Кутюрье.

Вратари: Джерри — Эрссон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (3+8+15+6) — 34 (7+15+11+1).

Наши: Малкин (23.20/3/0) — -.

3 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18303 зрителя.