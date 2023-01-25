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Сегодня, 05:43

«Питтсбург» переиграл «Флориду». Малкин набрал 3 очка

Малкин набрал 3 очка в победном матче «Питтсбурга» против «Флориды»
Евгений Козинов
Корреспондент
25 января. «Питтсбург» — «Флорида» — 7:6 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

В составе победителей голом и двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин. Его признали второй звездой встречи.

«Питтсбург» с 56 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Флорида» — десятая (52 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Флорида» — 7:6 ОТ (3:3, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Райнхарт — 16 (Экблад, Барков), 6:42 — 0:1. Ткачак — 25 (бол., Монтур, Барков), 8:08 — 0:2. Ракелль — 18 (Малкин, Летанг), 10:56 — 1:2. Хейнен — 4 (Пелинг, О`Коннор), 11:56 — 2:2. Летанг — 3 (Дюмулин, Хейнен), 18:14 — 3:2. Верхэге — 24 (Экблад), 19:19 — 3:3. Экблад — 8 (мен., Райнхарт, Ткачак), 30:34 — 3:4. Кросби — 23 (бол., Гюнцель, Питри), 39:19 — 4:4. Уайт — 6 (Казинс, Ломберг), 44:10 — 4:5. О`Коннор — 3 (Пелинг, Хейнен), 50:29 — 5:5. Малкин — 17 (бол., Кросби, Летанг), 54:30 — 6:5. Верхэге — 25, 57:28 — 6:6. Летанг — 4 (бол., Малкин, Кросби), 64:06 — 7:6.

Вратари: Десмит — Лион.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 49 (14+15+16+4) — 39 (17+12+8+2).

Наши: Малкин (20.29/3/-3) — Денисенко (10.10/0/-2).

25 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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