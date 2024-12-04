Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:02

Гол с передачи Малкина в овертайме принес «Питтсбургу» победу над «Флоридой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Бовилье в борьбе за шайбу с Густавом Форслингом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Питтсбург» на своем льду победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Пингвинз» продлили свою победную серию до четырех игр и прервали трехматчевую победную серию «Пантерз».

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился в этом матче голом в середине первого периода и голевой передачей в овертайме. Всего в этом сезоне у 38-летннего россиянина 24 (6+18) очка в 27 матчах.

«Флорида» с 32 очками в 26 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке (26 очков в 27 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Флорида» — 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)

Голы: Пикерин — 1 (Лизотт), 9:20 — 1:0. Малкин — 6 (Томасино, О`Коннор), 10:32 — 2:0. Ткачак — 6 (Барков, Куликов), 17:24 — 2:1. Летанг — 4 (Грызлик, Лизотт), 26:54 — 3:1. Петтерссон — 2 (Кросби, Ракелль), 43:45 — 4:1. Беннетт — 13 (Й. Боквист, Ткачак), 46:55 — 4:2. А. Боквист — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 48:58 — 4:3. Ткачак — 7 (бол., Экблад), 51:27 — 4:4. Раст — 8 (Малкин), 61:31 — 5:4.

Вратари: Джерри — Найт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 16 (5+5+5+1) — 41 (13+11+17+0).

Наши: Малкин (17.33/2/+1) — Куликов (17.19/1/+2).

4 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15502 зрителя.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Актер Юра Борисов может получить «Оскар»
Посольство РФ сообщило о накрывшей британские СМИ волне антироссийского психоза
Артиллеристы группировки войск «Центр» рассказали о боевой работе в зоне СВО
Небензя обвинил США в злоупотреблении полномочиями при председательстве в СБ ООН
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя