«Питтсбург» готов назначить Дубаса генменеджером и ждет его решения

«Питтсбург» готов назначить Кайла Дубаса генменеджером, если он этого захочет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

На данный момент «Пингвинс» ведут поиск нового генерального менеджера после увольнения Рона Хекстолла.

По информации источника, «Питтсбург» готов решить вопрос с назначением Дубаса после выходных. Им необходимо узнать его решение.

«Полагаю, что некоторые представители Fenway Sports Group сейчас находятся в Монако на Гран-при «Формулы 1». Когда они вернутся, все может решиться. Если это будет не Дубас, то Матье Дарш может быть одним из главных кандидатов. Я думаю, что Дубас получит эту работу, если сам захочет. На данный момент он еще не определился», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

37-летний менеджер работал в «Торонто» с 2018 года, но по окончании сезона-2022/2023 канадский клуб не стал предлагать ему новое соглашение.

Ранее Дубас заявил, что не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто».