Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:25

«Питтсбург» хочет обменять защитника Пьера-Оливье Жозефа

Анна Горшкова
Корреспондент

«Питтсбург» намерен обменять защитника команды Пьера-Оливье Жозефа, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По данным источника, генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл уведомил коллег, что 23-летний хоккеист доступен для обмена.

Жозеф провел за «Питтсбург» 20 матчей в НХЛ за два последних сезона и набрал 5 (1+4) очков. В АХЛ в сезоне-2021/22 на его счету 33 (10+23) очка в 61 матче. В 6 матчах Кубка Колдера он набрал еще 5 (1+4) очков.

В предстоящих двух сезонах у Жозефа будет действовать односторонний контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов.

Источник: https://www.dailyfaceoff.com/ice-breakers-canucks-are-actively-working-to-trade-micheal-ferlands-contract/
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
2
Читайте также
Знаменитый саночник Альберт Демченко чуть не отправился на тот свет из-за ошибки врачей
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хет-трик Холлоуэя помог «Эдмонтону» разгромить «Ванкувер», у Саморукова «+4»