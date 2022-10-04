«Питтсбург» хочет обменять защитника Пьера-Оливье Жозефа

«Питтсбург» намерен обменять защитника команды Пьера-Оливье Жозефа, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По данным источника, генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл уведомил коллег, что 23-летний хоккеист доступен для обмена.

Жозеф провел за «Питтсбург» 20 матчей в НХЛ за два последних сезона и набрал 5 (1+4) очков. В АХЛ в сезоне-2021/22 на его счету 33 (10+23) очка в 61 матче. В 6 матчах Кубка Колдера он набрал еще 5 (1+4) очков.

В предстоящих двух сезонах у Жозефа будет действовать односторонний контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов.