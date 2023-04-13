«Питтсбург» и «Вашингтон» впервые с дебютного сезона Овечкина и Кросби не попали в плей-офф НХЛ

«Питтсбург» и «Вашингтон» не сыграют в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

Сегодня, 13 апреля, последнюю wild-кард в Восточной конференции получили «Айлендерс», которые переиграли «Монреаль» (4:2). Таким образом, «Пингвинз» не смогут их обойти даже в случае победы над «Коламбусом».

«Питтсбург» не попал в плей-офф впервые с сезона-2005/06 — первого для форварда команды Сидни Кросби в НХЛ.

За это время клуб 4 раза доходил до финала Кубка Стэнли и трижды выиграл его (2009, 2016, 2017 годы).

Ранее «Вашингтон» также не смог попасть в плей-офф НХЛ сезона-2022/23. Это случилось впервые за 8 лет. Российский нападающий команды Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года.

Таким образом, впервые с момента дебюта Кросби и Овечкина в североамериканской лиге, «Вашингтон» и «Питтсбург» не сыграют в Кубке Стэнли.