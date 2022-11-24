Буллит Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Калгари»

24 ноября, 06:02
«Питтсбург» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Пингвинз» одержали четвертую победу подряд.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победного буллита. Эта встреча была 1001-й для россиянина в составе «Пингвинз».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Калгари» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Рутта — 3 (Картер, Хейнен), 2:09 — 1:0. Дюбе — 3 (Танев, Джилберт), 28:37 — 1:1.
Победный буллит: Малкин.
Вратари: Джерри — Владарж.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 39 (10+14+14+1) — 34 (8+17+8+1).
Наши: Малкин (22.01/3/0) — Задоров (25.57/3/0).
24 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.