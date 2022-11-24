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НХЛ

24 ноября, 06:02

Буллит Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Пингвинз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победного буллита. Эта встреча была 1001-й для россиянина в составе «Пингвинз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Калгари» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рутта — 3 (Картер, Хейнен), 2:09 — 1:0. Дюбе — 3 (Танев, Джилберт), 28:37 — 1:1.

Победный буллит: Малкин.

Вратари: Джерри — Владарж.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (10+14+14+1) — 34 (8+17+8+1).

Наши: Малкин (22.01/3/0) — Задоров (25.57/3/0).

24 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Питтсбург Пингвинз
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