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«Питтсбург» на арене «PPG Paints Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Калгари». Матч пройдет 15 октября в Питтсбурге (США). начало — в 02.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Калгари» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
«Питтсбург» пять раз в истории выигрывал Кубок Стэнли — 1991, 1992, 2009, 2016, 2017. По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.
В сезоне 2022 / 2023 «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками и расположился на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе. «Флэймз» не вышли в плей-офф НХЛ. «Калгари» выигрывал Кубок Стэнли в 1989 году.
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