«Питтсбург» на арене «PPG Paints Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Калгари». Матч пройдет 15 октября в Питтсбурге (США). начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Калгари» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».