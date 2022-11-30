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НХЛ

Сегодня, 05:43

Свечников набрал 2 очка в победном матче «Каролины» с «Питтсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» на выезде переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу в овертайме. Голкипер Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Каролина» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Кросби — 12 (Гюнцель, Жозеф), 4:34 — 1:0. Нечас — 11 (Пеши, Ахо), 25:45 — 1:1. Свечников — 14 (Ахо, Ноесен), 37:38 — 1:2. Гюнцель — 11 (Питри, Кросби), 59:02 — 2:2. Пеши — 2 (Свечников, Джарвис), 62:20 — 2:3.

Вратари: Джерри (57:57 — 58:10, 58:42 — 59:02) — Кочетков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (8+10+14+0) — 39 (13+17+8+1).

Наши: Малкин (18.45/1/+1) — Свечников (17.02/2/+1).

30 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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