Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:18

«Питтсбург» по буллитам переиграл «Каролину»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Питтсбург» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. 24-летнего россиянина признали третьей звездой встречи.

«Питтсбург» набрал 33 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 8-й строчке — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Каролина» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кросби — 19 (Ракелль, Гюнцель), 8:51 — 1:0. Терявяйнен — 12 (Друри, Слэвин), 34:52 — 1:1.

Победный буллит: Кросби.

Вратари: Неделькович — Кочетков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 25 (5+9+8+3) — 24 (4+14+6+0).

Наши: Малкин (20.58/1/-1) — Орлов (17.28/1/0), Свечников (15.30/0/+1).

22 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 267 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
Петр Кочетков
0
Читайте также
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму в €50 млн
Российская орбитальная станция может сменить три поколения модулей за 50 лет
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Флориду», Бучневич оформил дубль

Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию