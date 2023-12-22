«Питтсбург» по буллитам переиграл «Каролину»

«Питтсбург» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. 24-летнего россиянина признали третьей звездой встречи.

«Питтсбург» набрал 33 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 8-й строчке — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Каролина» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кросби — 19 (Ракелль, Гюнцель), 8:51 — 1:0. Терявяйнен — 12 (Друри, Слэвин), 34:52 — 1:1.

Победный буллит: Кросби.

Вратари: Неделькович — Кочетков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 25 (5+9+8+3) — 24 (4+14+6+0).

Наши: Малкин (20.58/1/-1) — Орлов (17.28/1/0), Свечников (15.30/0/+1).

22 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 267 зрителей.