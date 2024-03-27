«Каролина» проиграла «Питтсбургу». Орлов забросил одну шайбу

«Питтсбург» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Пингвинз» прервали трехматчевую серию поражений.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 20 бросков по воротам. Единственный гол команды на счету российского защитника Дмитрия Орлова.

«Питтсбург» набрали 72 очка и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 97 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Каролина» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Пулюярви — 3 (Эллер, Пуустинен), 22:41 — 1:0. Орлов — 6, 31:17 — 1:1. Раст — 22 (Кросби), 38:09 — 2:1. О`Коннор — 11 (п.в., Кросби), 58:04 — 3:1. Кросби — 35 (п.в.), 59:37 — 4:1.

Вратари: Неделькович — Кочетков (57:18 — 58:04, 58:27 — 59:37).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 22 (8+5+9) — 39 (9+15+15).

Наши: Малкин (14.41/2/-1) — Кузнецов (14.31/1/-2), Орлов (16.16/3/0), Свечников (15.14/2/-2).

27 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.