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Сегодня, 22:00

«Питтсбург» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Питтсбург» и «Каролина» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 19 октября. Игра пройдет на «Пи.Пи.Джи. Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и начнется в 2.00 по московскому времени.

В России официальных трансляций матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Каролина» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Игра станет первой для Евгения Малкина после 500-й заброшенной шайбы в НХЛ.

В двух матчах на старте сезона НХЛ «Каролина» набрала 2 очка. «Питтсбург» провел 5 игр и набрал 6 очков. В предыдущих матчах «Питтсбург» победил «Баффало», а «Каролина» обыграла «Нью-Джерси».

ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз

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