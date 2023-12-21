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Сегодня, 23:00

«Питтсбург» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

Трансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» 22 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Евгений Малкин.
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 22 декабря «Питтсбург» на своем льду сыграет против «Каролины» на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события игры НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Питтсбурга» и «Каролины» в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» с 31 баллом занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Харрикейнз» — седьмые с 37 очками на Востоке.

За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин. В текущем сезоне 37-летний хоккеист набрал 26 (11+15) очков за 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ 2023 / 2024.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

&laquo;Вашингтон&raquo;. НХЛ: «Коламбус» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Каролина». Расписание матчей 22 декабря
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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