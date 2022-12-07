«Питтсбург» обыграл «Коламбус», у Малкина результативная передача

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Сидни Кросби, еще по голу забили Брайан Раст и Тедди Блюгер, Евгений Малкин сделал результативную передачу. У «Блю Джэкетс» единственную шайбу забросил Джонни Гудро, который открыл счет в матче. Также в составе «Коламбуса» в НХЛ дебютировал Кирилл Марченко.

После этого матча «Питтсбург» с 32 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 18 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Годро — 9 (Лайне), 1:00 — 0:1. Раст — 7 (Дюмулин), 21:15 — 1:1. Кросби — 14 (Гюнцель, Ракелль), 22:02 — 2:1. Кросби — 15 (бол., Гюнцель, Малкин), 30:14 — 3:1. Блюгерс — 1 (Раст), 56:33 — 4:1.

Нереализованный буллит: Блюгерс (Питтсбург), 34:13.

Вратари: Джерри — Мерзликинс (56:53 — 59:12).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (9+18+7) — 39 (10+13+16).

Наши: Малкин (16.27/2/0) — Гавриков (24.57/4/0), Марченко (10.03/2/0), Чинахов (11.16/1/0).

7 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.