«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Коламбуса». Малкин сделал три голевые передачи

«Питтсбург» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд. В составе «Пингвинз» тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин. «Питтсбург» набрал 73 очка и идет на 8-й строчке в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (47 очков). НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0) Голы: Бемстрем — 5 (бол., Силлинджер, Джонсон), 4:02 — 0:1. Педерсон — 2 (Фоуди), 7:54 — 0:2. Лайне — 20 (Рословик, Джонсон), 10:11 — 0:3. Фоуди — 3 (Бемстрем), 22:37 — 0:4. Зукер — 20 (Малкин, Нюландер), 30:23 — 1:4. Гюнцель — 25 (Кросби, Ракелль), 40:21 — 2:4. Зукер — 21 (Малкин), 43:16 — 3:4. Хейнен — 6 (Ракелль, Кросби), 43:59 — 4:4. Кросби — 28 (бол., Малкин), 62:45 — 5:4. Вратари: Джерри (Десмит, 22:37) — Мерзликинс (Хатчинсон, 20:00). Штраф: 4 — 4. Броски: 47 (7+16+18+6) — 27 (10+9+8+0). Наши: Куликов (15.03/2/-1), Малкин (19.49/5/0) — Марченко (15.53/1/-1). 8 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.