Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:15

«Питтсбург» — «Коламбус»: прямая трансляция предсезонного матча НХЛ

Матч «Питтсбург» — «Коламбус» начнется 24 сентября в 20:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в рамках предсезонного турнира НХЛ в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Начало — 20:00 по московскому времени.

На российских телеканалов легальных трансляций противостояния «Питтсбург» — «Коламбус» не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне «Питтсбург» остался вне зоны плей-офф, заняв лишь девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» провел один из худших регулярных чемпионатов, заработав всего 58 очков.

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.

НХЛ
0
Читайте также
Украинские фигуристы отказались поздравлять грузинскую пару на награждении юниорского «Гран-при»
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин — о «Питтсбурге»: «Сейчас мы сильнее, чем в прошлом году»

«Вашингтон» — «Баффало»: прямая трансляция предсезонного матча НХЛ