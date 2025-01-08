«Коламбус» по буллитам выиграл у «Питтсбурга», Воронков оформил дубль с передач Марченко

«Коламбус» на выезде обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков оформил дубль. В обоих его голах поучаствовал Кирилл Марченко, сделавший две голевые передачи. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы верхней части тела.

«Коламбус» набрал 42 очка в 41 матче и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 9-й строчке — 42 очка в 42 играх.