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Сегодня, 05:47

«Коламбус» по буллитам выиграл у «Питтсбурга», Воронков оформил дубль с передач Марченко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» на выезде обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков оформил дубль. В обоих его голах поучаствовал Кирилл Марченко, сделавший две голевые передачи. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы верхней части тела.

«Коламбус» набрал 42 очка в 41 матче и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 9-й строчке — 42 очка в 42 играх.

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Евгений Малкин
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Воронков
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