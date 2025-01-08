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Сегодня, 07:45

«Питтсбург» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» одержал победу над «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков оформил дубль и один гол забил Адам Фантилли. У «Пингвинз» Рикард Ракелль забросил две шайбы и один гол на счету Майкла Бантинга. Победный буллит в серии реализовал Кент Джонсон.

«Коламбус» с 42 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, опережая «Питтсбург» по дополнительным показателям (42 очка в 42 играх).

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Рикард Ракелль
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Воронков
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