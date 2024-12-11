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Сегодня, 05:41

«Колорадо» переиграл «Питтсбург», Малкин и Ничушкин набрали по очку

Даниил Аршавский
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«Колорадо» в гостях одержал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин.
29-летний россиянин набрал 11 (7+4) очков в 12 матчах в текущем сезоне.

Авторами голов «Пингвинз» стали Коди Гласс и Майкл Бантинг. Нападающий команды Евгений Малкин отметился результативной передачей.
38-летний форвард набрал 25 (6+19) очков в 29 играх.

«Колорадо» с 34 очками за 30 встреч занимает 6-е место в Западной конференции, «Питтсбург» набрал 28 очков в 30 матчах и идет 11-м на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Голы: Маккиннон — 10 (Рантанен, Тэйвз), 6:31 — 0:1. Рантанен — 16 (Макар), 18:22 — 0:2. Рантанен — 17 (де Хаан, Маккиннон), 25:46 — 0:3. Гласс — 1 (Малкин, Летанг), 27:21 — 1:3. Бантинг — 7 (Карлссон, Раст), 38:53 — 2:3. Ничушкин — 7 (Маккиннон), 43:23 — 2:4. Лехконен — 8 (Рантанен, Маккиннон), 52:21 — 2:5. Рантанен — 18 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 55:08 — 2:6.

Вратари: Джерри (49:40 — 49:48, 54:37 — 55:08) — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (8+7+11) — 27 (10+8+9).

Наши: Малкин (20.12/1/-1) — Ничушкин (20.03/2/+1).

11 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15632 зрителя.

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Валерий Ничушкин
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ХК Колорадо Эвеланш
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