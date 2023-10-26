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26 октября, 21:30

«Питтсбург» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Колорадо» начнется в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Питтсбурга».
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» в ночь с четверга на пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «PPG Paints Arena» в Питтсбурге. Начало — 02:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Колорадо» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Питтсбург» — матч завершился со счетом 5:2.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 27 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Питтсбург Пингвинз
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