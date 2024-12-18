«Питтсбург» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», Малкин забросил одну шайбу

«Питтсбург» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Голы «Кингз» забили Адриан Кемпе и Алекс Туркотт. У «Пингвинз» шайбы забросили Мэтт Гжельцык, Рикард Ракелль и Евгений Малкин.

38-летний россиянин в этом сезоне набрал 26 (7+19) очков в 33 играх.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков в этой игре отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 13 (2+11) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» 33 очками в 33 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 40 очков в 31 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кемпе — 16 (Копитар, Гавриков), 0:33 — 0:1. Малкин — 7 (Бантинг, Раст), 26:22 — 1:1. Тюркотт — 4 (Гавриков, Спенс), 31:38 — 1:2. Грызлик — 1 (Кросби, Ракелль), 54:25 — 2:2. Ракелль — 14 (Карлссон, Бантинг), 61:44 — 3:2.

Вратари: Неделькович — Кемпер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (10+12+8+1) — 31 (10+10+11+0).

Наши: Малкин (19.30/2/+1) — Гавриков (24.38/2/+1).

18 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15011 зрителей.