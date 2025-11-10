«Лос-Анджелес» переиграл «Питтсбург» на выезде, у Малкина голевой пас

«Лос-Анджелес» победил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Кингз» забили Анже Копитар, Кори Перри и Кевин Фиала, за «Пингвинз» — Томас Новак и Энтони Манта. Российский нападающий Евгений Малкин ассистировал Новаку, на счету 39-летнего форварда в сезоне-2025/26 21 (3+18) очко в 17 матчах.

Свой первый матч в НХЛ провел 21-летний российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов, он отразил 24 броска в створ из 27.

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд. Он занимает третье место в таблице Восточной конференции (21 очко после 17 игр). «Лос-Анджелес» (19 очков после 16 матчей) расположился на девятом месте Западной конференции.