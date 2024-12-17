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Сегодня, 23:20

«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: смотреть матч регулярного чемпионата НХЛ

«Питтсбург» и «Лос-Анджелес» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 18 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Питтсбург» и «Лос-Анджелес» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 18 декабря. Игра, которая пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (США), начнется в 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр НХЛ. Матчи лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Основные события игры «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Питтсбург» в сезоне НХЛ-2024/25 провел 32 матча и набрал 31 очко, в воскресенье «Пингвинз» уступили «Оттаве» в овертайме (3:2). У «Лос-Анджелес» — 39 очков в 30 матчах, предыдущим соперником «Кингз» были «Рейнджерс» (5:1).

ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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