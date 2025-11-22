«Питтсбург» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 ноября

«Питтсбург» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 21 на 22 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Миннесота

«Питтсбург» — «Миннесота»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 24 очка в 19 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. «Уайлд» с 24 очками в 21 игре располагается на девятой строчке «Запада».