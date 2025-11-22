Видео
Сегодня, 05:31

«Миннесота» разгромила «Питтсбург», Капризов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» на выезде выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Теперь у 28-летнего россиянина 26 (11+14) очков в 22 матчах этого сезона.

Также у гостей отличились Маркус Юханссон, Юэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди (дубль).

При счете 0:4 «Пингвинз» сменили вратаря. На лед вышел россиянин Сергей Мурашов, который за 39 минут отразил 9 из 10 бросков по своим воротам.

«Миннесота» набрала 26 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 24 очка в 20 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Миннесота

3

  • Apei

    Нормуль, постепенно выходит на уровень своей зарплаты. Ждём подключения к гонке за Ришаром

    22.11.2025

  • baruv

    Весело сота сыграла, поделившись сухарем с Густавссоном. Кирилл стабилен.

    22.11.2025

    Кирилл Капризов
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Миннесота Уайлд
    ХК Питтсбург Пингвинз
