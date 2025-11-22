«Миннесота» разгромила «Питтсбург», Капризов набрал 2 очка

«Миннесота» на выезде выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Теперь у 28-летнего россиянина 26 (11+14) очков в 22 матчах этого сезона.

Также у гостей отличились Маркус Юханссон, Юэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди (дубль).

При счете 0:4 «Пингвинз» сменили вратаря. На лед вышел россиянин Сергей Мурашов, который за 39 минут отразил 9 из 10 бросков по своим воротам.

«Миннесота» набрала 26 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 24 очка в 20 играх.