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Сегодня, 04:40

«Миннесота» победила «Питтсбург», Капризов забил и сделал две голевые передачи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов.
Фото Kim Klement Neitzel-Imagn Images, USA Today Sports
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«Миннесота» на выезде обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей дважды забил Фредерик Годро, по одному голу у Якуба Лауко, Матса Зуккарелло и Кирилла Капризова. Капризов также сделал две результативные передачи, у еще одного российского форварда «Уайлд» Марата Хуснутдинова — один голевой пас.

У хозяев сделал дубль Рикард Ракелль, еще одна шайба на счету Валттери Пуустинена.

«Миннесота» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах. «Питтсбург» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 7 очками в 11 матчах, «Пингвинз» потерпели шестое поражение подряд.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз

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