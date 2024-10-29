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29 октября, 22:40

«Питтсбург» — «Миннесота»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Питтсбург» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» пройдет в ночь на среду, 30 октября, на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге. Начало — в 2.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр НХЛ. Матчи лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Основные события игры «Питтсбург» — «Миннесота» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Питтсбург» провел 10 матчей и набрал 7 очков, предыдущую игру «Пингвинз» провели с «Ванкувером» (3:4). У «Миннесоты» — 8 матчей и 12 очков, перед этой игрой «Уайлд» встречались с «Филадельфией» (5:6).

ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз

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