Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» пройдет в ночь на среду, 30 октября, на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге. Начало — в 2.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр НХЛ. Матчи лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Основные события игры «Питтсбург» — «Миннесота» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Питтсбург» провел 10 матчей и набрал 7 очков, предыдущую игру «Пингвинз» провели с «Ванкувером» (3:4). У «Миннесоты» — 8 матчей и 12 очков, перед этой игрой «Уайлд» встречались с «Филадельфией» (5:6).