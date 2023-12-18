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Сегодня, 21:00

«Питтсбург» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» 19 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 19 декабря «Питтсбург» на своем льду сыграет против «Миннесоты» на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события игры НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Питтсбурга» и «Миннесоты» в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» с 29 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» находится на 11-й строчке на «Западе» с 28 баллами.

За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин. В текущем сезоне 37-летний хоккеист набрал 24 (10+14) очка за 29 матчей. В составе «Уайлд» играет россиянин Кирилл Капризов. На его счету в нынешнем сезоне 24 (8+16) очка в 28 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Евгений Малкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
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