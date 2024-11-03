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Сегодня, 04:57

«Питтсбург» выиграл у «Монреаля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

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