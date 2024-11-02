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2 ноября, 23:20

«Питтсбург» — «Монреаль»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Питтсбург» и «Монреаль» сойдутся в регулярном чемпионате НХЛ 3 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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«Питтсбург» и «Монреаль» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 3 ноября. Матч на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге начнется в 2.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. За играми североамериканского хоккея можно следить в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Питтсбург» — «Монреаль» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Пингвинз» набрали 9 очков в 12 матчах, в последнем матче победили «Анахайм» (2:1 ОТ). «Канадиенс» тоже набрали 9 очков за 11 игр, в предыдущей встрече их соперником был «Вашингтон» (3:6).

ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз

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