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Сегодня, 17:38

«Питтсбург» назначил Дубаса на пост президента по хоккейным операциям

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Питтсбург» назначил Кайла Дубаса президентом по хоккейным операциям, сообщается на сайте клуба.

37-летний Дубас будет курировать все аспекты хоккейных операций «Пингвинз», включая разработку стратегического видения и философии клуба.

Предыдущие девять сезонов Дубас провел в «Торонто», в том числе последние пять — в качестве генменеджера. В 2018 году он стал вторым самым молодым генеральным менеджером в истории НХЛ в возрасте 32 лет.

«Торонто» по окончании сезона-2022/2023 не стал предлагать Дубасу новое соглашение.

Источник: ХК Питтсбург
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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