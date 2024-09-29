«Питтсбург» не смог вылететь на матч с «Нью-Джерси» из-за проблем с самолетом

«Питтсбург» на официальном сайте объявил о переносе предсезонного матча НХЛ против «Детройта». Команда не смогла вылететь на игру из-за технических проблем с клубным самолетом.

«Мы сожалеем, что не смогли отправиться в Детройт сегодня днем, как планировалось, на игру против «Ред Уингз». Продолжающиеся механические неполадки с самолетом нашей команды не удалось устранить, и, несмотря на огромные усилия, не было способа безопасно добраться до Детройта.

Мы очень сожалеем о неудобствах, причиненных всем болельщикам, СМИ, официальным лицам и «Ред Уингз», которые уже находились на «Литтл Сизарс-арене», — говорится в пресс-релизе.