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Сегодня, 05:38

«Питтсбург» не смог вылететь на матч с «Нью-Джерси» из-за проблем с самолетом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» на официальном сайте объявил о переносе предсезонного матча НХЛ против «Детройта». Команда не смогла вылететь на игру из-за технических проблем с клубным самолетом.

«Мы сожалеем, что не смогли отправиться в Детройт сегодня днем, как планировалось, на игру против «Ред Уингз». Продолжающиеся механические неполадки с самолетом нашей команды не удалось устранить, и, несмотря на огромные усилия, не было способа безопасно добраться до Детройта.

Мы очень сожалеем о неудобствах, причиненных всем болельщикам, СМИ, официальным лицам и «Ред Уингз», которые уже находились на «Литтл Сизарс-арене», — говорится в пресс-релизе.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз

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