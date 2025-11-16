«Питтсбург» победил «Нэшвилл», Малкин забил гол

«Питтсбург» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме. Голы в матче забили Паркер Уотерспун, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Блэйк Лизотт. Российский вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов сделал 21 сэйв и оформил свой первый «сухарь» в НХЛ. Всего на счету 39-летнего Малкин 23 (5+18) очка в 19 матчах. «Питтсбург» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 24 очка и занимает третье место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 16 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице «Запада». НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм) Питтсбург Нэшвилл

ГлавПатриот Дбл блт 17.11.2025

Werewolf вашики только конфу выиграли, но не регулярку 17.11.2025

Адри Купри Регулярку выиграл Виннипег. 17.11.2025

Женек10 Кто смотрел - Мурашов был хорош или Гэшвилл плох ? 16.11.2025

Женек10 так Вашингтон с запасом выиграл регулярку вообще то 16.11.2025

TORO Щас тебя в сексизме обвинят, и потопаешь извиняться перед ней) На коленях) 16.11.2025

Andrew_BD Значит, свояк, а не дурак! Прямиком из нового офиса. 16.11.2025

ValeraK Анна, вы великолепны! Черчесов доволен!) 16.11.2025

Адри Купри Питсбург напоминает Вашингтон прошлого года, который записали в аутсайдера, а он чуть не выиграл регулярку(не плей офф). 16.11.2025

Андрей Андрей это Козинов сегодня Нюркой подписался,такие косяки делать это его тема. 16.11.2025

Easycure Мурашова с сухарем, Питтсбург с новым домом в Швеции. 16.11.2025

igorp Анна вам на кухню надо ,а не о хоккее писать 16.11.2025

Гмитрий Дуберниев Жека вторую игру подряд дурака забивает. В НХЛ такие серии считают? 16.11.2025

Nazarov Zakhar зачем тебе Анна хоккей ,постоянно или путаешься или глупость несёшь? 16.11.2025

grhelga Какую серию Малкин прервал? Он в прошлой игре забивал 16.11.2025

VVVor А Мурашов то красавчик :thumbsup: с первым сухарем:thumbsup::muscle: 16.11.2025