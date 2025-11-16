«Питтсбург» победил «Нэшвилл», Малкин забил гол

16 ноября, 19:45
«Питтсбург» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме.
Голы в матче забили Паркер Уотерспун, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Блэйк Лизотт. Российский вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов сделал 21 сэйв и оформил свой первый «сухарь» в НХЛ.
Всего на счету 39-летнего Малкин 23 (5+18) очка в 19 матчах.
«Питтсбург» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 24 очка и занимает третье место в Восточной конференции.
«Нэшвилл» с 16 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице «Запада».
ГлавПатриот
17.11.2025
Werewolf
вашики только конфу выиграли, но не регулярку
17.11.2025
Адри Купри
Регулярку выиграл Виннипег.
17.11.2025
Женек10
Кто смотрел - Мурашов был хорош или Гэшвилл плох ?
16.11.2025
Женек10
так Вашингтон с запасом выиграл регулярку вообще то
16.11.2025
TORO
Щас тебя в сексизме обвинят, и потопаешь извиняться перед ней) На коленях)
16.11.2025
Andrew_BD
Значит, свояк, а не дурак! Прямиком из нового офиса.
16.11.2025
ValeraK
Анна, вы великолепны! Черчесов доволен!)
16.11.2025
Адри Купри
Питсбург напоминает Вашингтон прошлого года, который записали в аутсайдера, а он чуть не выиграл регулярку(не плей офф).
16.11.2025
Андрей Андрей
это Козинов сегодня Нюркой подписался,такие косяки делать это его тема.
16.11.2025
Easycure
Мурашова с сухарем, Питтсбург с новым домом в Швеции.
16.11.2025
igorp
Анна вам на кухню надо ,а не о хоккее писать
16.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Жека вторую игру подряд дурака забивает. В НХЛ такие серии считают?
16.11.2025
Nazarov Zakhar
зачем тебе Анна хоккей ,постоянно или путаешься или глупость несёшь?
16.11.2025
grhelga
Какую серию Малкин прервал? Он в прошлой игре забивал
16.11.2025
VVVor
А Мурашов то красавчик :thumbsup: с первым сухарем:thumbsup::muscle:
16.11.2025
VVVor
Старички Кросби и Малкин зажигают :thumbsup:
16.11.2025