16 ноября, 19:45

«Питтсбург» победил «Нэшвилл», Малкин забил гол

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Reuters

«Питтсбург» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме.

Голы в матче забили Паркер Уотерспун, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Блэйк Лизотт. Российский вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов сделал 21 сэйв и оформил свой первый «сухарь» в НХЛ.

Всего на счету 39-летнего Малкин 23 (5+18) очка в 19 матчах.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 24 очка и занимает третье место в Восточной конференции.

«Нэшвилл» с 16 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм)
Питтсбург
Нэшвилл
Источник: Таблица НХЛ
17

  • ГлавПатриот

    Дбл блт

    17.11.2025

  • Werewolf

    вашики только конфу выиграли, но не регулярку

    17.11.2025

  • Адри Купри

    Регулярку выиграл Виннипег.

    17.11.2025

  • Женек10

    Кто смотрел - Мурашов был хорош или Гэшвилл плох ?

    16.11.2025

  • Женек10

    так Вашингтон с запасом выиграл регулярку вообще то

    16.11.2025

  • TORO

    Щас тебя в сексизме обвинят, и потопаешь извиняться перед ней) На коленях)

    16.11.2025

  • Andrew_BD

    Значит, свояк, а не дурак! Прямиком из нового офиса.

    16.11.2025

  • ValeraK

    Анна, вы великолепны! Черчесов доволен!)

    16.11.2025

  • Адри Купри

    Питсбург напоминает Вашингтон прошлого года, который записали в аутсайдера, а он чуть не выиграл регулярку(не плей офф).

    16.11.2025

  • Андрей Андрей

    это Козинов сегодня Нюркой подписался,такие косяки делать это его тема.

    16.11.2025

  • Easycure

    Мурашова с сухарем, Питтсбург с новым домом в Швеции.

    16.11.2025

  • igorp

    Анна вам на кухню надо ,а не о хоккее писать

    16.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Жека вторую игру подряд дурака забивает. В НХЛ такие серии считают?

    16.11.2025

  • Nazarov Zakhar

    зачем тебе Анна хоккей ,постоянно или путаешься или глупость несёшь?

    16.11.2025

  • grhelga

    Какую серию Малкин прервал? Он в прошлой игре забивал

    16.11.2025

  • VVVor

    А Мурашов то красавчик :thumbsup: с первым сухарем:thumbsup::muscle:

    16.11.2025

  • VVVor

    Старички Кросби и Малкин зажигают :thumbsup:

    16.11.2025

    Евгений Малкин
    НХЛ
    ХК Нэшвилл Предаторз
    ХК Питтсбург Пингвинз
