«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси», Малкин забросил шайбу

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:4.

В составе «Пингвинз» отличились Евгений Малкин и Джефф Картер, у «Дэвилз» шайбы забросили Дуги Хэмилтон, Нико Хишер и Джек Хьюз, который оформил дубль.

После этого матча «Питтсбург» с 44 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 48 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Малкин — 12, 14:26 — 1:0. Хьюз — 19 (бол., Хэмилтон, Братт), 26:18 — 1:1. Картер — 6 (Жозеф, Ракелль), 32:30 — 2:1. Хэмилтон — 8 (Мерсер, Зигенталер), 37:37 — 2:2. Хишир — 15 (мен., Маклеод, Смит), 39:22 — 2:3. Хьюз — 20 (п.в., Хаула, Мерсер), 59:55 — 2:4.

Вратари: Джерри (59:29 — 59:55) — Ванечек.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 27 (6+12+9) — 28 (11+8+9).

Наши: Малкин (22.01/3/-1) — Охотюк (5.56/0/0).

31 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18387 зрителей.