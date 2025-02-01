«Питтсбург» обменял Петтерссона и О`Коннора в «Ванкувер»

«Питтсбург» обменял защитника Маркуса Петтерссона и нападающего Дрю О`Коннора в «Ванкувер», сообщает пресс-служба «Пингвинз».

В «Питтсбург» отправились форвард Дэнтон Хейнен, защитник Венсан Деарне, права на нападающего Мельвина Фернстрема и выбор в первом раунде драфта НХЛ-2025.

28-летний швед Петтерссон в этом сезоне набрал 18 (3+15) очков в 47 матчах. На счету 26-летнего американца О`Коннора — 16 (6+10) очков в 53 играх. 29-летний канадец Хейнен набрал 18 (6+12) очков в 51 матче. 28-летний канадец Деарне — 3 (0+3) очка в 34 играх.