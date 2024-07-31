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Сегодня, 07:25

«Питтсбург» объявил о подписании контракта с Мурашовым

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Мурашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как сообщал «СЭ», вратарь Сергей Мурашов подписал контракт новичка с «Питтсбургом». Соглашение рассчитано на 3 года.

«Пингвинз» выбрали российского голкипера «Локомотива» на драфте 2022 года под общим 118-м номером.

В прошлом сезоне 20-летний вратарь 34 матча за «Локо» в МХЛ, отразив в среднем 93 процента бросков. В КХЛ на его счету 6 матчей за «Локомотив».

Мурашов был признан «Лучшим вратарем» МХЛ в сезоне-2022/23, установив личные рекорды по победам (24), среднему показателю пропущенных голов (1,53), проценту отраженных бросков (94,8 процента) и «сухим» матчам (11).

Сергей Мурашов
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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