«Питтсбург Пингвинз»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Сегодня, 22:00
Основная информация о клубе «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Питтсбург Пингвинз»
Город: Питтсбург, Пенсильвания (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Майк Салливан
Капитан: Сидни Кросби
Домашняя арена (вместимость): PPG Paints-арена (18 087)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
«Питтсбург»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.
«Питтсбург»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Пингвинз» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 11 октября: клуб сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» на PPG Paints-арена. Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Питтсбург» встретится в гостях «Айлендерс» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).
«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2023
й1 октября, среда. 03:00. «Питтсбург» — «Чикаго»
14 октября, суббота. 02:00. «Вашингтон» — «Питтсбург»
15 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» — «Калгари»
19 октября, четверг. 02:30. «Детройт» - Питтсбург"
22 октября, воскресенье. 02:00. «Сент-Луис» - «Питтсбург
25 октября, среда. 02:30. «Питтсбург» — «Даллас»
27 октября, пятница. 02:00. «Питтсбург» — «Колорадо»
29 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» - «Оттава»
31 октября, вторник. 02:00. «Питтсбург» - «Анахайм»
Календарь матчей «Питтсбурга» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Майк Салливан в 2002 году завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу. Америкнец возглавил «Пингвинз» в 2015 году прямо по ходу сезона. На этом посту специалиста приводил команду к победе в финале Кубка Стэнли 2016 и 2017 годов.
«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»