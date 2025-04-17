«Питтсбург» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 18 апреля. Игра пройдет на «PPG Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Вашингтон» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Прямая трансляция матча «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (видео)

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В 81 игре регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 111 очков и выиграл Столичный дивизион и Восточную конференцию. «Питтсбург» набрал 78 очков, не попав в плей-офф третий год подряд.