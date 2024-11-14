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Сегодня, 12:21

«Питтсбург» подарил Малкину билеты на финал Лиги чемпионов по футболу

Алина Савинова
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил в подарок от клуба билеты на финал Лиги чемпионов по футболу. Решающий матч турнира состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

14 ноября «Пингвинз» в овертайме уступили «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Перед стартом встречи прошла торжественная церемония в честь 500 голов 38-летнего россиянина в лиге, на которой хоккеисту также подарили золотую клюшку.

«Футбол — это жизнь. Перед игрой Евгений Малкин получил в подарок поездку на финал Лиги чемпионов в 2025 году!» — говорится в сообщении «Питтсбурга».

&laquo;Питтсбург&raquo; поздравил Евгения Малкина (слева) с&nbsp;500-й шайбой в&nbsp;НХЛ. «Питтсбург» поздравил Малкина с 500-й шайбой в НХЛ. Клуб привез семью хоккеиста из России и вручил золотую клюшку

17 октября в матче с «Баффало» (6:5) Малкин забил свой 500-й гол в североамериканской лиге. На данный момент у него 503 заброшенные шайбы и 811 голевых передач в 1163 играх.

Евгений Малкин
Хоккей
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НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

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