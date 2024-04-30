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НХЛ

Сегодня, 01:30

«Питтсбург» подписал шведского вратаря Ларссона

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь шведского «Лександса» Филип Ларссон подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним шведом рассчитано до конца сезона-2025/26, его средняя годовая стоимость в НХЛ составит 775 тысяч долларов. Ларссон был выбран «Детройтом» в шестом раунде драфта НХЛ 2016 года.

Ларссон уже играл в Северной Америке в сезоне-2019/20, выступая за команды системы «Детройта». На его счету 7 матчей за «Гранд Рапидс» АХЛ и 10 игр за «Толедо Уолли» из ECHL.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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