«Питтсбург» подписал шведского вратаря Ларссона

Вратарь шведского «Лександса» Филип Ларссон подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним шведом рассчитано до конца сезона-2025/26, его средняя годовая стоимость в НХЛ составит 775 тысяч долларов. Ларссон был выбран «Детройтом» в шестом раунде драфта НХЛ 2016 года.

Ларссон уже играл в Северной Америке в сезоне-2019/20, выступая за команды системы «Детройта». На его счету 7 матчей за «Гранд Рапидс» АХЛ и 10 игр за «Толедо Уолли» из ECHL.