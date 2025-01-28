«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных игроков

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин помещен в список травмированных игроков, сообщает пресс-служба клуба.

Российский форвард получил повреждение в первом периоде матча с «Сиэтлом» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ, который прошел 25 января.

The Athletic отмечал, что 38-летний россиянин избежал серьезной травмы колена. Однако форвард не выйдет на лед до Турнира четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Малкин в этом сезоне провел 47 матчей и набрал 34 (9+25) очка.