«Питтсбург»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

Сегодня, 22:30
С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Питтсбург» проведет шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» публикует информацию о расписании и времени начала игр «Пингвинз» (по московскому времени).
Ключевые события встреч НХЛ доступны в матч-центрах «СЭ».
28 декабря 2023 года. 03:30. «Айлендерс» — «Питтсбург»
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31 декабря 2023 года. 03:00. «Питтсбург» — «Сент-Луис»
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1 января 2024 года. 02:00. «Питтсбург» — «Айлендерс»
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3 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Вашингтон»
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5 января 2024 года. 03:00. «Бостон» — «Питтсбург»
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7 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Баффало»
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