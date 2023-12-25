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Сегодня, 22:30

«Питтсбург»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

«Питтсбург» проведет шесть матчей в НХЛ с 25 декабря по 7 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Евгений Малкин.
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Питтсбург» проведет шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» публикует информацию о расписании и времени начала игр «Пингвинз» (по московскому времени).

Ключевые события встреч НХЛ доступны в матч-центрах «СЭ».

Расписание и время начала матчей «Питтсбурга» в новогодние праздники с 25 декабря по 7 января

28 декабря 2023 года. 03:30. «Айлендерс» — «Питтсбург»
Онлайн-трансляция

31 декабря 2023 года. 03:00. «Питтсбург» — «Сент-Луис»
Онлайн-трансляция

1 января 2024 года. 02:00. «Питтсбург» — «Айлендерс»
Онлайн-трансляция

3 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Вашингтон»
Онлайн-трансляция

5 января 2024 года. 03:00. «Бостон» — «Питтсбург»
Онлайн-трансляция

7 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Баффало»
Онлайн-трансляция

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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