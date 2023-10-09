«Питтсбург»: расписание матчей НХЛ в октябре

Сегодня, 13:00
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Питтсбург» начнет сезон 11 октября, в среду, матчем на домашней арене против «Чикаго».
11 октября. 03.00. «Питтсбург» — «Чикаго»
14 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»
15 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Калгари»
19 октября. 02.30. «Детройт» — «Питтсбург»
22 октября. 02.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»
25 октября. 02.30. «Питтсбург» — «Даллас»
27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»
29 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Оттава»
31 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Анахайм»
Календарь матчей «Пингвинз» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»