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НХЛ

Сегодня, 02:02

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Рейнджерс», у Малкина две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
«Питтсбург» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Рейнджерс» со счетом 3:2.

В составе «Пингвинз» отличились Рикард Ракелль, Джейон Закер и Крис Летанг, Евгений Малкин отметился двумя ассистами. У гостей шайбы забросили Барклай Гудроу и Крис Крайдер.

После этого матча «Питтсбург» с 78 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 84 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ракелль — 23 (бол., Кросби, Малкин), 6:03 — 1:0. Гудроу — 11 (Веси, Мотт), 11:18 — 1:1. Зукер — 24 (Дюмулин), 21:21 — 2:1. Крайдер — 28 (Трочек), 49:09 — 2:2. Летанг — 9 (бол., Малкин, Кросби), 61:38 — 3:2.

Вратари: Джерри — Галак.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (15+11+8+1) — 29 (6+11+12+0).

Наши: Куликов (8.13/0/0), Малкин (18.59/2/-2) — Панарин (18.19/1/-1), Тарасенко (15.22/6/-1).

12 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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