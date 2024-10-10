Два очка Панарина и 29 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Это его первые очки в новом сезоне.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил все 29 бросков и был признан второй звездой матча.

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«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Кэррик — 1 (Труба, Бродзински), 2:24 — 0:1. Лафренье — 1 (Панарин), 17:23 — 0:2. Крайдер — 1 (Труба, Смит), 19:48 — 0:3. Хытил — 1 (Куилль), 29:39 — 0:4. Крайдер — 2 (мен.), 51:35 — 0:5. Трочек — 1 (Лафренье, Панарин), 56:59 — 0:6.

Вратари: Джерри — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (10+9+10) — 41 (15+14+12).

Наши: Малкин (17.20/1/-2) — Панарин (16.45/2/+2).

10 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.