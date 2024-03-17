«Рейнджерс» на выезде победили «Питтсбург», Панарин набрал пять очков

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин забил две шайбы и сделал три результативные передачи. Также у «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад, Каапо Какко, Крис Крайдер, К'Андре Миллер и Адам Фокс.

У хозяев по одному голу забили Джон Людвиг, Валттери Пуустинен, Брайан Раст и Ларс Эллер.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 92 очками в 67 матчах. «Питтсбург» идет на 13-й строчке с 67 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)

Голы: Людвиг — 3 (Картер, Аччиари), 2:36 — 1:0. Какко — 9 (Веси), 3:07 — 1:1. Фокс — 12 (Панарин, Трочек), 3:33 — 1:2. Раст — 19 (Кросби, О`Коннор), 12:27 — 2:2. Панарин — 37 (Трочек, Рэмп), 15:32 — 2:3. Эллер — 13 (бол., Бантинг, Раст), 30:10 — 3:3. Панарин — 38 (бол., Крайдер, Фокс), 36:27 — 3:4. Зибанежад — 21 (бол., Крайдер, Панарин), 37:32 — 3:5. Рэмп — 2 (Лафренье, Панарин), 44:41 — 3:6. Пуустинен — 3 (Смит, Эллер), 47:23 — 4:6. Крайдер — 33 (п.в., Рэмп), 59:42 — 4:7.

Вратари: Джерри (Неделькович, 44:41, 57:07 — 59:42) — Куик.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (11+11+16) — 28 (8+13+7).

Наши: Малкин (18.11/3/-1) — Панарин (18.50/3/+2).

16 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.