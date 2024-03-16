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16 марта, 19:30

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

Трансляция матча «Питтсбург» — «Рейнджерс» начнется в 22.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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16 марта «Питтсбург» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на территории «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» начнется в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Рейнджерс» с 90 баллами занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате НХЛ после 66 матчей. «Пингвинз» с 67 очками располагаются на 13-й строчке на Востоке после 65 встреч.

В текущем сезоне российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 66 матчей за команду в регулярке НХЛ и набрал 88 (36+52) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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