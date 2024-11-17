«Питтсбург» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» и прервал серию из трех поражений

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:3.

В составе «Пингвинз» отличились Брайан Рост, Ессе Пульюярви и Сидни Кросби, Евгений Малкин забросил победный буллит. У «Шаркс» дубль оформил Тайлер Тоффоли, еще один гол забил Микаэль Гранлунд.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и с 17 очками расположился на 13-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 14 очками — на 14-м месте «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Раст — 5 (Бантинг, Малкин), 1:01 — 1:0. Пулюярви — 2 (О`Коннор, Unknown), 6:34 — 2:0. Кросби — 7 (Карлссон, Бовилье), 24:19 — 3:0. Тоффоли — 7 (бол., У. Смит), 32:05 — 3:1. Гранлунд — 8 (Зеттерлунд, Эклунд), 46:56 — 3:2. Тоффоли — 8 (Делландреа, Уолман), 51:40 — 3:3.

Победный буллит: Малкин.

Вратари: Неделькович — Ванечек (Блэквуд, 20:00).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 36 (10+10+10+6) — 29 (10+7+11+1).

Наши: Малкин (17.12/1/0), Пономарев (8.40/3/0) — Костин (8.02/1/-1).

17 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18194 зрителя.