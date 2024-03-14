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14 марта, 22:30

«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Питтсбург» — «Сан-Хосе» 15 марта начнется в 2.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Евгений Малкин и Мэттью Филлипс.
Евгений Малкин (слева) и Мэттью Филлипс.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» на домашней «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» примет «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 14 на 15 марта. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Питтсбург» — «Сан-Хосе» можно будет в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Начало прямого эфира — в 02.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния «Питтсбурга» и «Сан-Хосе» в матч-центре «СЭ».

«Пингвинз» с 65 баллами идут на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 64 матчей. «Шаркс» находятся на последнем, 16-м месте на Западе с 39 очками после 64 встреч. «Сан-Хосе» потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф НХЛ в сезоне-2023/24.

За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин. В текущем сезоне 37-летний хоккеист провел 64 матча за команду в регулярке и набрал 49 (18+31) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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